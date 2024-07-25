Вячеслав Караваев рассказал о настроении в «Зените» на старте сезона

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о настроении в команде на старте сезона.

«Думаю, плохим точно не назовёшь. Дополнительных эмоций добавил Суперкубок, естественно, потому что мы его выиграли — приятно начать сезон с победы. И победа в Самаре, причём крупная, тоже дарит хорошее настроение. Атмосфера прекрасная в команде.

Три выездных матча подряд добавляют неудобства? Я бы не сказал, что добавляет. Это наша работа, и мы должны её выполнять. Никаких проблем в этом не вижу», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые встречались с самарскими «Крыльями Советов» и разгромили соперника — 4:0.