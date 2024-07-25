БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов — о Глушенкове: в «Зените» Максим просто держит свой уровень

Рахимов — о Глушенкове: в «Зените» Максим просто держит свой уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«В «Зените» у Глушенкова партнёры совершенно другого уровня, которые могут отдать любую передачу и знают, как вовремя сделать эту передачу. Глушенков хорошо проявлял себя в «Локомотиве», он просто держит этот уровень, что был в прошлом году, теперь добавились хорошие партнёры», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

Материалы по теме
Роман Широков: я не вёл себя так дерзко, как Глушенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android