Рахимов — о Глушенкове: в «Зените» Максим просто держит свой уровень

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«В «Зените» у Глушенкова партнёры совершенно другого уровня, которые могут отдать любую передачу и знают, как вовремя сделать эту передачу. Глушенков хорошо проявлял себя в «Локомотиве», он просто держит этот уровень, что был в прошлом году, теперь добавились хорошие партнёры», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.