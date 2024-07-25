БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: молодые пацаны должны показать себя, чтобы «Локо» не просто так надеялся на них

Джанашия: молодые пацаны должны показать себя, чтобы «Локо» не просто так надеялся на них
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников со столичным «Динамо» во 2-м туре чемпионата России. Встреча состоится 27 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» и «Локомотив» — это хорошие команды, поэтому сложно сказать, кто является фаворитом в дерби. Кто лучше сыграет и кому повезёт, тот и выиграет. Ничего страшного, что у «Локомотива» возникли сложности с «Акроном». Команда всегда так плохо начинает, а потом всё нормально. Самое главное, что забили три мяча. Сейчас они забьют «Динамо» два гола и какие проблемы (смеётся)?

Я не думаю, что уход большого количества опытных футболистов отрицательно повлияет на «Локомотив». Молодые пацаны должны показать себя и играть лучше. В первой игре, может быть, они не могли хорошо сыграть. Уже потом сделали выводы и сыграют лучше в матче с «Динамо». Они должны воспользоваться большим шансом и показать, на что способны, чтобы «Локомотив» не просто так надеялся на молодёжь», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» уводит игрока у «Локомотива»! А в «Зенит» едет футболист сборной Сербии! LIVE
Live
«Спартак» уводит игрока у «Локомотива»! А в «Зенит» едет футболист сборной Сербии! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android