Нападающий сборной Марокко Эн-Несири стал игроком «Фенербахче»

27-летний нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири стал игроком «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за «Севилью».

Турецкая команда заключила контракт с игроком на пять лет. Ранее сообщалось, что «Фенербахче» потратил на Эн-Несири € 20 млн, команда обошла в борьбе за форварда «Рому» и саудовские клубы.

Напомним, 2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Футболист выступал за «Севилью» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.