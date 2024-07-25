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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата России с казанским «Рубином». Встреча состоится в субботу, 27 июля, в Казани.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Я думаю, казанцы стараются действовать агрессивно, и во многих матчах это получается. Поэтому посмотрим, насколько мы сможем навязать именно тот футбол, который нам нужен. Что касается «Рубина», он умеет и командно обороняться, и контратаковать, и хорошо использует стандартные положения. Поэтому готовимся.

Сейчас мы готовимся исключительно к «Рубину». В голове понимаем, что уже через два дня будет игра на Кубок, и это значит, с точки зрения функциональной подготовки, что после матча, возможно, нужно будет где-то поработать побольше. Но только в таких аспектах. Что же касается самой игры, то сейчас все мысли о «Рубине», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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