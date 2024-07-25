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Семак высказался о возможности для Клаудиньо и Родригао сыграть в матче с «Рубином»

Семак высказался о возможности для Клаудиньо и Родригао сыграть в матче с «Рубином»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил состояние футболистов перед матчем 2-го тура чемпионата России с казанским «Рубином». Встреча состоится в субботу, 27 июля, в Казани.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Состояние большинства соответствует ожиданиям. Мы понимаем, что это самое начало, кто-то тренировался больше, кто-то меньше во время предсезонной подготовки. И, конечно, функциональное состояние у всех будет варьироваться по ходу сезона. Сейчас нужно набрать определённый ритм, игровой тонус — тогда этих колебаний будет меньше. Но на сегодняшний день, конечно, вероятность их достаточно высока, что кто-то будет готов лучше, а кто-то — хуже.

Клаудиньо и Родригао начинают работу в общей группе, посмотрим на их состояние, насколько они будут готовы. Точно не сможет принять участие Ильзат Ахметов, который продолжает восстановление. Мы надеемся, что на следующей неделе, хотя бы фрагментарно, он уже начнёт работать с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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