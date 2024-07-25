Тренер «Зенита» Семак: думаю, для любой команды три игры на выезде — это не так просто

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о календаре команды на старте сезона-2024/2025. «Зенит» начал сезон с матча за Суперкубок России в Волгограде. В 1-м туре чемпионата России команда встречалась с «Крыльями Советов» в Самаре, а в субботу, 27 июля, сыграет с «Рубином» в Казани.

«Думаю, для любой команды три игры на выезде — это не так просто. Хотя мы играем сейчас раз в неделю, есть возможность отдохнуть, восстановиться. Тем не менее, конечно, серия выездных матчей достаточно длительная. Ничего, готовимся, посмотрим, насколько справимся», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.