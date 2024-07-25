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Защитник «Ахмата» Богосавац: думаю, в этом сезоне «Зенит» не станет чемпионом

Защитник «Ахмата» Богосавац: думаю, в этом сезоне «Зенит» не станет чемпионом
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Футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» на чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

– Гегемония «Зенита» в РПЛ может как-то навредить российскому футболу?
– Думаю, что да. В Сербии похожая ситуация, только у нас «Црвена Звезда» является бессменным чемпионом. Я хочу, чтобы это изменилось. Думаю, что в этом сезоне «Зенит» уже не станет чемпионом, — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. «Зенит» одержал победу в матче со счётом 4:0. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

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