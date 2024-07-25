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Савичев: «Акрон» строится заново, для адаптации новых игроков нужно время

Савичев: «Акрон» строится заново, для адаптации новых игроков нужно время
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Полузащитник «Акрона» Константин Савичев высказался о перестройке коллектива и новых игроках в команде.

«После ухода большого количества игроков наш коллектив строится заново. Пока все привыкают. Сейчас понадобится ещё чуть-чуть времени, но новички уже адаптируются ко всем нашим требованиям.

Мне некорректно сейчас будет говорить о том, кто занимает роли лидеров в команде. У нас много опытных ребят, кто-то уже поиграл в Премьер-Лиге. Макс Палиенко, тот же Стефан Лончар, иностранец приехал, игрок сборной Черногории. Есть ребята, кто опытные, а есть молодые ребята, поэтому для кого-то это дебют. Но у нас, как говорится, сплав молодости и опыта», — сказал Константин Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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