Поль Погба — об апелляции на отстранение: моей целью остаётся держать себя в форме и ждать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился своими ощущениями в ожидании даты апелляции на отстранение за положительную допинг-пробу.

«Я живу в ожидании даты апелляции. До тех пор моей целью остаётся держать себя в форме и ждать. Футбол был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Однако у меня есть семья, вера, друзья и поклонники, которые всегда поддерживали меня. Это помогает мне чувствовать себя лучше, всё будет хорошо», — приводит слова Погба интернет-издание Corriere dello Sport.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.