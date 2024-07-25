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Руслан Пименов: Динамо» — фаворит в дерби, у «Локомотива» много потерь

Руслан Пименов: Динамо» — фаворит в дерби, у «Локомотива» много потерь
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался в преддверии матча 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Я думаю, «Динамо» будет фаворитом в предстоящем дерби с «Локомотивом». У динамовцев более сбалансированный состав, нежели чем у «Локомотива». У железнодорожников ушли ведущие игроки, отсюда много потерь», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в эту субботу, 27 июля. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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