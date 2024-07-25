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Футболистам «Оренбурга» выдали повышенные премии за победу над «Спартаком»

Футболистам «Оренбурга» выдали повышенные премии за победу над «Спартаком»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что команда за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ получила повышенные премиальные.

— Все считали «Спартак» фаворитом, думали, что команда с новым тренером приедет к вам максимально заряженной. Как вы восприняли успех?
— Как его можно воспринять? Порадовало, что команда показала хорошую, слаженную игру. Гюрлюка признали лучшими игроком, но лично мне даже сложно кого-то выделить. Все сыграли на очень высоком уровне.

— После такой победы у вас предусмотрены премии?
— У нас есть положение о премировании — за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Оренбургом» и «Спартаком» состоялся 21 июля. Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника. «Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе. В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    
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