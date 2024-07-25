В «Оренбурге» дали оценку переходу Лукаса Веры в «Химки»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе бывшего полузащитника клуба Лукаса Веры в «Химки».

— Мы ему благодарны за время, которое он провёл в «Оренбурге». Это очень квалифицированный футболист. Он своей игрой на протяжении двух лет заслужил то, чтобы мы с чувством благодарности его отпустили.

— Он ушел не на повышение.

— Это его решение. Мы его поддержали. Он два года без травм и каких-либо других проблем добросовестно выполнял свою работу. В его лице и в лицах других латиноамериканских футболистов оренбургские болельщики увидели интересный футбол более высокого, хорошего уровня. Поэтому мы его отпустили.

— Андреев говорил, что продажа в «Локомотив» могла быть более выгодной для «Оренбурга». Не кажется, что трансфер в «Химки» получился не особо выгодным?

— Не сказал бы, что мы невыгодно его отпустили. Да, год назад с «Локомотивом» было бы то, что надо. Сейчас он ушёл за гораздо меньшую сумму. Но она всё равно для нас, если посчитать с точки зрения рентабельности, не такая уж невыгодная.

— Нет чувства сожаления, что не отпустили его в «Локомотив»?

— У меня лично — абсолютно нет. Футболист добросовестно исполнял свои обязательства в течение двух лет. Так что это продукт взаимного согласия всех сторон, всеобщего удовольствия. Когда есть нормальный продукт согласия, который не вызывает неудовлетворённости, это говорит о хорошей работе клуба, игрока, агентов.

— Может быть, у вас был вариант сохранить его, чтобы потом продать дороже?

— Такого варианта не было. Надо сказать о важном нюансе: мы его продали вовремя. Да, в прошлом году можно было продать выгоднее, но в этом мы отдали его вовремя. Если бы оставили, можно было опоздать. Через полгода он получил бы право выбирать клуб самостоятельно и уходить свободным агентом. Мы потеряли бы и игрока, и деньги, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».