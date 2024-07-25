Синицын: «Краснодар» должен играть с позиции силы, но у «Динамо» Махачкала есть фарт

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России, в котором «быки» сыграют с махачкалинским «Динамо» 28 июля.

«Краснодар» в матче с махачкалинским «Динамо» должен играть с позиции силы. Для «быков» это первая домашняя игра, поэтому можно сказать, что это открытие сезона. Я думаю, что матч будет проходить с преимуществом «Краснодара» по владению мячом и моментам, но команде нужно опасаться контратак и стандартов «Динамо». Если у «Краснодара» получится быстро забить, то игра будет попроще. Если команда затянет с первым забитым голом, то начнутся нервы и спешка, которые ни к чему хорошему не приведут.

Поэтому, надеюсь, что получится не смотреть на вязкий футбол, а «Краснодар» сможет забить быстрый гол и довести дело до победы. Но в этом матче всё возможно, у «Динамо» присутствует некий фарт, им не забили два пенальти. Есть какие-то моменты, которые могут наложить отпечаток на матч», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.