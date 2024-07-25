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«Для трансфера мало одного желания». «Оренбург» — об интересе «Рубина» к Мансилье

«Для трансфера мало одного желания». «Оренбург» — об интересе «Рубина» к Мансилье
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о предложении «Рубина» по полузащитнику клуба Брайану Мансилье.

— Было предложение от «Рубина» по Мансилье. Что не сложилось?
— А почему должно было сложиться? Мы же исходим из простого: у футболиста прописаны условия, которые нас устроят. Для трансфера мало одного желания «Рубина». Футболист стоит денег. У него ещё два года контракта. Мы предложения денег от «Рубина» не увидели, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Летом сообщалось, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья может сменить клубную прописку и перейти в «Рубин». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, Мансилья имеет действующее трудовое соглашение с «Оренбургом» до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 1,20 млн.

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