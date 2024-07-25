Глава «Динамо» Мх Гаджиев: не думаю, что у нас получится подписать Агаларова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил вероятность возвращения в клуб 24-летнего нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.

«Не думаю, что у нас получится подписать Агаларова. Мы сталкиваемся с теми же самыми сложностями. Всё дело в финансах, а не в чём-то другом. У нас не хватает ресурсов, чтобы его заполучить. Грустно ли, что не можем вернуть в клуб воспитанника? Конечно, в наших интересах иметь в клубе нашего воспитанника, который может потянуть уровень РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» играло с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу. На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.