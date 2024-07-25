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Спартак объявил о трансфере аргентинца Эсекьеля Барко

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко стал игроком «Спартака»
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25-летний аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале. Ранее игрок выступал за «Ривер Плейт».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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