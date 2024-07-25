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Кечинов: в «Химках» есть игрок, любящий играть со «Спартаком», эти матчи у него получаются

Кечинов: в «Химках» есть игрок, любящий играть со «Спартаком», эти матчи у него получаются
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
X
П2

«Хочется надеяться, что «Спартак» после поражения встряхнётся и в матче с «Химками» покажет тот футбол и результат, который ждут болельщики. Но будет очень непросто, так как «Химки» выглядели очень прилично в игре с «Динамо» Махачкала. Они не забили два пенальти и имели ещё несколько хороших моментов.

Плюс в «Химках» есть футболист, который очень любит играть со «Спартаком» и эти матчи у него получаются. Это Мирзов. Глушаков же на вряд ли выйдет на поле с первых минут, у него уже возраст, ему тяжело проводить по 90 минут на поле. «Химки» мне очень понравились, это боевая команда, тем более будут играть дома, хотя матч пройдёт практически в Москве. Если «Спартак» не соберётся, то тогда за результат очень опасно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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