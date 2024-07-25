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Защитник «Баварии» Мазрауи может стать игроком «Вест Хэма» — The Athletic

Защитник «Баварии» Мазрауи может стать игроком «Вест Хэма» — The Athletic
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26-летний защитник «Баварии» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи может стать игроком «Вест Хэма», сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, клубы заключили предварительное соглашение по переходу игрока. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет предметный интерес к игроку, но «Вест Хэм» лидирует в гонке за защитником. Трансфер игрока в стан «красных дьяволов» потребует ухода футболиста клуба Аарона Ван-Биссаки.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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