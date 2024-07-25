КДК дисквалифицировал игрока «Динамо» Фомина на два матча РПЛ, на один из них — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина на два матча Российской Премьер-Лиги, на один из которых — условно, после удаления в игре 1-го тура с воронежским «Факелом» (3:1).

«Рассмотрели удаление Фомина за серьёзное нарушение правил. «Динамо» не подавало заявление об отмене красной карточки. Неосторожный наступ, был риск нанесения травмы. За грубую игру дисквалифицировали на два матча РПЛ: один — реальный, второй — условный. Испытательный срок — шесть месяцев», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Таким образом, Даниил Фомин пропустит матч 2-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».