«Локомотив» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2).

«Болельщики «Локомотива» устроили массовое скандирование на Южной трибуне в первом тайме: «Зенит» – позор российского футбола». ФК «Локомотив» за это оштрафован на 10 тысяч рублей», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Советский спорт».

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч пройдёт в субботу, 27 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.