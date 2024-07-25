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«Локомотив» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

«Локомотив» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2).

«Болельщики «Локомотива» устроили массовое скандирование на Южной трибуне в первом тайме: «Зенит» – позор российского футбола». ФК «Локомотив» за это оштрафован на 10 тысяч рублей», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Советский спорт».

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч пройдёт в субботу, 27 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

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