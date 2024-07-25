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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«По материалам СМИ рассмотрели матч «Оренбург» – «Спартак». За скандирование болельщиками «Спартака» такого же выражения, как у «Локомотива», оштрафовать ФК «Спартак» на 10 тысяч рублей», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Советский спорт».

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками» 28 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что подобный штраф получил московский «Локомотив».

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