Палиенко: какая разница, «Факел» или «Зенит»? Главное — выходить и показывать результат

29-летний полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге перед матчем с «Факелом» во 2-м туре чемпионата.

«У нас нет конкретных конкурентов. Мы выходим на игру, и в нашу задачу входит набирать очки, независимо от того, с кем играем. Тот же «Факел», тот же «Зенит». Какая разница? Главное — выходить и добиваться результата», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).