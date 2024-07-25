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Палиенко: какая разница, «Факел» или «Зенит»? Главное — выходить и показывать результат

Палиенко: какая разница, «Факел» или «Зенит»? Главное — выходить и показывать результат
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29-летний полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге перед матчем с «Факелом» во 2-м туре чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас нет конкретных конкурентов. Мы выходим на игру, и в нашу задачу входит набирать очки, независимо от того, с кем играем. Тот же «Факел», тот же «Зенит». Какая разница? Главное — выходить и добиваться результата», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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