«У нас и так много своих проблем». В «Оренбурге» оценили возможность перехода Дзюбы в клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможности перехода бывшего нападающего «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» Артёма Дзюбы.

— Вы Дзюбу не рассматривали?

— Нет. Мы сменили концепцию, ориентируемся только на молодых футболистов. С учётом этого брать человека, с которым было бы сложно всем: президенту, главному тренеру, спортивному директору… У нас и так много своих проблем. У меня нет к Артёму никакого предвзятого отношения. Это великий футболист, никто не будет это отрицать. Но всему приходит своё время, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.