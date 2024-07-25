Футболисты, тренеры и руководство «Спартака» возложили цветы к могиле Фёдора Черенкова

Футболисты, тренеры и руководство московского «Спартака» возложили цветы к могиле легендарного футболиста красно-белых Фёдора Черенкова. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Сегодня, 25 июля, Фёдору Черенкову могло исполниться 65 лет.

Отмечается, что в церемонии приняли участие бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, футболисты Никита Чернов, Тео Бонгонда, Александр Максименко, Роман Зобнин и Срджан Бабич, а также генеральный директор клуба Олег Малышев и сербский специалист Деян Станкович, в настоящее время возглавляющий команду.

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдёт в воскресенье, 28 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.