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Защитник «Галатасарая» перейдёт в «Оренбург» на правах аренды — источник

Защитник «Галатасарая» перейдёт в «Оренбург» на правах аренды — источник
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21-летний левый защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ, выступавший в прошлом сезоне за «Анкарагюджю» на правах аренды, станет игроком «Оренбурга», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, заключено бесплатное арендное соглашение. Сообщается, что игрок в понедельник прибудет в Россию для прохождения медосмотра.

Караташ выступает за «Галатасарай» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник играл за «Анкарагюджю». Всего в прошлом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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