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Тарханов: «Динамо» — фаворит в дерби, «Локомотив» потерял много ведущих футболистов

Тарханов: «Динамо» — фаворит в дерби, «Локомотив» потерял много ведущих футболистов
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Динамо» — фаворит в предстоящем дерби. «Локомотив» потерял много ведущих футболистов. Динамовцы также хорошо провели первую игру в РПЛ с «Факелом», поэтому они на данный момент сильнее, чем железнодорожники», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» (3:1), а «Локомотив» победил тольяттинский «Акрон» (3:2).

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