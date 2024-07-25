БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: ЦСКА обязан обыгрывать «Пари НН», у армейцев сильнее состав

Тарханов: ЦСКА обязан обыгрывать «Пари НН», у армейцев сильнее состав
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА обязан и должен обыгрывать «Пари НН», потому что армейцы просто сильнее по составу. Я смотрел матч «Пари НН» — «Рубин», и нижегородцы не оставили хорошего впечатления. Конечно, в Нижнем Новгороде ЦСКА будет чуть сложнее, поэтому 60%, что армейцы одержат победу. Поскольку «Пари Нижний Новгород» не может проиграть второй домашний матч подряд, поэтому они будут сражаться», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android