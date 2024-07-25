Тарханов: ЦСКА обязан обыгрывать «Пари НН», у армейцев сильнее состав

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

«ЦСКА обязан и должен обыгрывать «Пари НН», потому что армейцы просто сильнее по составу. Я смотрел матч «Пари НН» — «Рубин», и нижегородцы не оставили хорошего впечатления. Конечно, в Нижнем Новгороде ЦСКА будет чуть сложнее, поэтому 60%, что армейцы одержат победу. Поскольку «Пари Нижний Новгород» не может проиграть второй домашний матч подряд, поэтому они будут сражаться», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.