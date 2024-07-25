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Ханси Флик сравнил себя с легендами «Барселоны» Круиффом и Гвардиолой

Ханси Флик сравнил себя с легендами «Барселоны» Круиффом и Гвардиолой
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о своём тренерском стиле.

«Мой стиль игры не так далёк от идей «Барселоны», когда она добивалась успехов с Йоханом Круиффом или Пепом Гвардиолой. Мой взгляд на игру заключается в том, чтобы на поле была активная команда, которая демонстрирует, на что она способна с мячом и без него», — приводит слова Флика интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, 29 мая Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. Соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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