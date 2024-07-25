Широков: у «Леон Сатурна» есть проблемы, администрация не выполняет обязательства

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о финансовом состоянии подмосковного клуба.

— В телеграм-каналах появились новости о том, что команда живёт на ваши средства, денег нет, и команда снимается.

— Пока администрация свои обязательства не выполнила, есть проблемы. Надеюсь, на неделе они решатся. По крайней мере, меня в этом уверяют — хотя уверяют уже два месяца.

— Вы вкладываете свои деньги?

— Какая разница? Самое главное, чтобы команда и дальше жила, радовала болельщиков. Ребята собрались хорошие в команде, могут прогрессировать и добиваться результата. Есть на кого обратить внимание — Басыров, Сливин, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Леон Сатурн» выступает во второй группе дивизиона В в Леон Второй лиге. После 15 сыгранных матчей команда из Раменского набрала 25 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице. Первую строчку в группе занимает «Спартак-2», имеющий в своём активе 37 очков. Роман Широков был назначен директором «Леон Сатурна» в марте 2023 года. 31 августа 2023 года возглавил команду в роли исполняющего обязанности главного тренера, 3 сентября в дебютном для себя матче с «Квантом» уже был главным тренером без приставки «и. о.».