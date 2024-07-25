Канчельскиса не удивило назначение Головина капитаном «Монако»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин будет капитаном команды в предстоящем сезоне Лиги 1.

«Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило. Всё-таки Александр уже очень давно выступает за монегасков. Головин — один из лучших игроков Лиги 1, он заслужил быть капитаном «Монако». Ждём от него успешной игры в Лиге чемпионов», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.