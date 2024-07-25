Кепа хочет остаться в «Реале», клуб предлагает «Челси» обмен на Лунина с доплатой — AS

«Челси» может обменять вратаря клуба Кепу Аррисабалагу на голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, испанец хочет продолжить выступать за «Королевский клуб», даже являясь вторым номером после Тибо Куртуа. Он счастлив и считает «Реал» своей семьёй. Лунин же желает покинуть команду, так как заинтересован в постоянной игровой практике. Несмотря на большое количество вратарей и на проявленный интерес к голкиперу «Вильярреала» Мартину Йоргенсену, «Челси» хочет заполучить в свой состав украинца. Сообщается, что «Реал» согласен на обмен, но с определённой доплатой, сумма которой пока не установлена.

В минувшем сезоне Кепа на правах аренды выступал за «Реал» и пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграв «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.