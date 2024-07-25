Тарханов: Станковичу стоит сделать ставку на русских игроков, они сильнее, чем иностранцы

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе в «Спартак» аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт».

«Спартак» взял аргентинца Барко, но ему ещё надо адаптироваться. Как правило, если уровень футболиста высокий, то он быстро адаптируется, а если не очень высокий, то нужно будет время. К примеру, взяли Угальде, а он до сих пор не адаптировался, хотя играл в Европе. Бонгонда тоже не очень хорошо себя показывает.

Я смотрел, как «Спартак» играл товарищеский матч с «Насафом». Там играли русские парни, и они мне понравились больше, чем иностранные футболисты. Поэтому Станковичу стоит лучше сделать ставку на российских футболистов, там хорошие молодые ребята. Они не слабее, а даже сильнее, чем иностранцы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.