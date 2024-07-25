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Алдонин: ЦСКА по статусу выше, но «Пари НН» у себя дома — непростой соперник

Алдонин: ЦСКА по статусу выше, но «Пари НН» у себя дома — непростой соперник
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не могу утверждать, что ЦСКА должен обыгрывать «Пари НН», потому что это выездной матч. Я считаю, что нижегородцы у себя дома — это непростой соперник. Понятно, что ЦСКА по статусу и задачам выше, но матч точно не будет лёгким.

Также в этой игре будет сербское противостояние Николича и Илича. Но определяющим фактором будут команды и футболисты на поле. «Пари НН» начал сезон неудачно, проиграв «Рубину», поэтому будет непростой матч для обеих команд», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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