Алдонин: ЦСКА по статусу выше, но «Пари НН» у себя дома — непростой соперник

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

«Я не могу утверждать, что ЦСКА должен обыгрывать «Пари НН», потому что это выездной матч. Я считаю, что нижегородцы у себя дома — это непростой соперник. Понятно, что ЦСКА по статусу и задачам выше, но матч точно не будет лёгким.

Также в этой игре будет сербское противостояние Николича и Илича. Но определяющим фактором будут команды и футболисты на поле. «Пари НН» начал сезон неудачно, проиграв «Рубину», поэтому будет непростой матч для обеих команд», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.