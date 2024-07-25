Сергей Карасёв назначен на матч «Динамо» Москва — «Локомотив»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

26 июля, пятница

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

27 июля, суббота

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артём Любимов; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Москва) – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Акрон»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владислав Безбородов; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

28 июля (воскресенье)

«Химки» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала): судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Андрей Фисенко инспектор – Николай Иванов.