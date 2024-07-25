Президент «Оренбурга» Еремякин: «Локомотив» заплатил за Воробьёва больше суммы отступных

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о нюансах перехода нападающего Дмитрия Воробьёва в московский «Локомотив».

«Это успешный трансфер. У него были прописаны отступные, а «Локомотив» заплатил даже больше. Так договорились. На него был спрос, его мог забрать «Краснодар». А спрос рождает предложение», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

О переходе Воробьёва «Локомотив» объявил 10 июня. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.