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Стоцкий: Юран — хороший специалист, но тяжело выбраться, когда команда идёт в пике

Стоцкий: Юран — хороший специалист, но тяжело выбраться, когда команда идёт в пике
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался о работе Сергея Юрана на посту главного тренера нижегородской команды, которую он возглавлял с 2023 по 2024 год.

— Отставка Юрана за месяц до конца сезона выглядела логичной?
— В карьере и не с таким сталкивался — за тур убирали тренеров. Но оценивать тренеров — не моя задача. Руководство решило так. Команда выглядела не очень — может, хотели нас эмоционально встряхнуть. Не мне судить.

— Какие впечатления остались от работы с Юраном?
— У нас были нормальные рабочие отношения, взаимоуважительные. Не могу ничего плохого сказать. Это хороший специалист, который добивался результатов. Потом что-то пошло не так. Тяжело выбраться, когда команда идёт в пике, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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