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Дмитрий Стоцкий: ещё в «Уфе» было видно, что Семак — тренер с большим будущим

Дмитрий Стоцкий: ещё в «Уфе» было видно, что Семак — тренер с большим будущим
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Бывший правый защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий высказался о работе с Сергеем Семаком, который занимал пост главного тренера команды из Республики Башкортостан с 2016 по 2018 год.

— Могли предположить, что Семак будет таким успешным тренером, когда вместе работали в «Уфе»?
— 100%. Было видно, что это тренер с большим будущим.

— По каким признакам?
— Перед его приходом «Уфа» была средней командой. Гончаренко много дал «Уфе» — слепил костяк команды и превратил из аутсайдера в середняка. Сергей Богданович не стал всё рушить, а только улучшал все взаимодействия. Он хорошо работает с коллективом, чувствует его, потому что сам был классным футболистом. Игровой опыт даёт ему возможность найти общий язык с каждым футболистом. Хороший тренер и просто классный человек, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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