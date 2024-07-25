Тарханов: «Зенит» сейчас сильнее, но «Рубин» сможет составить конкуренцию

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 27 июля.

«Я думаю, что «Рубин» составит конкуренцию «Зениту», так как они играют в Казани. Хотя «Зенит» хорошо играет на выезде, недавно спокойно обыграл крепкие «Крылья Советов». Что касается силы, то, конечно, «Зенит» сейчас сильнее. Но результат будет зависеть от того, как команды будут играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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