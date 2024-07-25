Новичок «Спартака» Барко: я очень рад быть в таком великом клубе

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко обратился к болельщикам после того, как московский клуб официально объявил о его переходе.

«Привет! С вами на связи Эсекьель Барко. Я очень рад быть в таком великом клубе, как «Спартак». Я хочу играть за «Спартак»!», — сказал аргентинец в видео в телеграм-канале красно-белых.

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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