Сердар Азмун станет игроком «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ — Фабрицио Романо

29-летний нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун дал согласие на переход в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эмиратский клуб заплатит «Байеру» € 5 млн. В понедельник, 29 июля, Азмун пройдёт медицинское обследование в Дубае.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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