Данил Круговой: смена тренера в ЦСКА на меня никак не повлияла

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался относительно смены главного тренера в стане красно-синих. Напомним, 26-летний футболист подписал контракт с армейцами в январе 2024 года, когда команду возглавлял Владимир Федотов, однако в июне российского специалиста на этом посту сменил Марко Николич.

«На меня это никак не повлияло. С Марко у меня тоже хорошие отношения. Я рад, что он сейчас здесь», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Круговой принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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