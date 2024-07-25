Президент «Барселоны» — Флику: наш клуб должен бороться до конца во всех турнирах

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к новому главному тренеру сине-гранатовых Ханс-Дитеру Флику на его презентации в этой должности.

«Вы лучше всех подходите для того, чтобы придать импульс основной команде и решить стоящие перед ней задачи. Вы сделаете это с уверенностью, решимостью и новым взглядом. У нас всегда одна идея — «Барселона» должна бороться до конца во всех соревнованиях, ведь это часть нашей сущности», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, действующее трудовое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до лета 2026 года. Флик сменил на этом посту Хави, под руководством которого «Барселона» заняла второе место в минувшем сезоне испанской Примеры.

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