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Стоцкий: что тут говорить — футболисты «Зенита» просто индивидуально сильнее всех

Стоцкий: что тут говорить — футболисты «Зенита» просто индивидуально сильнее всех
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Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» и «Уфы» Дмитрий Стоцкий высказался о причинах доминации «Зенита» в Российской Премьер-Лиге на протяжении последних лет.

— За счёт чего «Зенит» уже столько лет доминирует в РПЛ?
— Тренерское мастерство Семака, который смог встроить в наш футбол бразильцев. Конечно, ещё класс игроков. Что тут говорить — они просто индивидуально сильнее, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, санкт-петербургский клуб становился чемпионом России в последних шести сезонах. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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