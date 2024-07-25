«Спартак» заинтересован в покупке 23-летнего левого защитника из Аргентины — Лугт

Московский «Спартак» проявляет заинтересованность в 23-летнем левом защитнике «Росарио Сентраль» Агустине Сандесе. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые запросили условия возможной сделки и ведут переговоры по футболисту.

Сандес выступает за «Росарио Сентраль» с августа 2023 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В 2024 году защитник сыграл в 21 матче во всех соревнованиях, где забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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