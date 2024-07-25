ЦСКА объявил об уходе своего защитника в «Родину»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно перешёл в московскую «Родину» на правах аренды.

«Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления до конца сезона по согласию сторон. При этом договор не предусматривает опции выкупа», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

18-летний Рядно является воспитанником красно-синих. В прошлом сезоне Рядно сыграл 12 матчей за основной состав ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

ЦСКА в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 0:0. Команда после стартового тура занимает 11-е место.