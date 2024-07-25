Стоцкий: после матча «Краснодара» с «Валенсией» тяжело было отойти, неделю ходил в шоке

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вспомнил о своих эмоциях после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/2019, в котором «быки» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1) и покинули турнир, уступив испанской команде со счётом 2:3 по итогам двух встреч.

«В сборной вышел совсем на чуть-чуть, да и то была товарищеская игра. Это был приятный этап приятной карьеры, но больше всего по мне ударил эмоционально ответный матч с «Валенсией». Тяжело было отойти. Я неделю в шоке ходил и не понимал, как так», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» «Краснодар» пропустил ответный мяч на 90+3-й минуте встречи.

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