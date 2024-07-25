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Дмитрий Стоцкий: в Европе играют в футбол более раскрепощённо, чем в России

Дмитрий Стоцкий: в Европе играют в футбол более раскрепощённо, чем в России
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Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий сравнил уровень футбола в России и в Европе.

«Если в первый год мы прошли «Байер», а с «Валенсией» вылетели только на 90 какой-то минуте, то уровень «Краснодара» был довольно высокий. Мы играли на равных, обыгрывали дома «Севилью».

Потому в таких матчах и прибавляешь. Это совершенно другой футбол. Там играют более раскрепощенно, в атаку. Российский футбол всё-таки отличается (смеётся). Наверное, у нас меньше нестандартных решений. Может, какие-то физиологические особенности влияют, но там всё быстрее. Было тяжело играть против таких команд. Во внутреннем чемпионате можешь столкнуться с таким только в нескольких матчах за сезон, а там абсолютно каждая игра в таком темпе. Это топ-уровень», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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