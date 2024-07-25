Президент «Барселоны» высказался о Хави на презентации Флика в качестве тренера команды

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об увольнении испанского специалиста Хави, ранее возглавлявшего сине-гранатовых, на официальной презентации Ханс-Дитера Флика на посту нового главного тренера каталонского клуба.

«Решение не продолжать [работать вместе] было нелёгким. Он является человеком, которого нельзя не ценить. Хави золотыми буквами вписал своё имя в историю «Барселоны», без него было бы очень трудно справиться. Но мы должны ставить интересы «Барселоны» выше всего. Мы решили, что пришло время внести изменения и придать команде новый импульс. Я ценю Хави и его штаб. Они приняли «Барсу» в очень сложный момент, но команда смогла выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании, сделав ставку на игроков из академии», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Хави занимал должность главного тренера сине-гранатовых с ноября 2021 года по 24 мая 2024 года.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: