БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» высказался о Хави на презентации Флика в качестве тренера команды

Президент «Барселоны» высказался о Хави на презентации Флика в качестве тренера команды
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об увольнении испанского специалиста Хави, ранее возглавлявшего сине-гранатовых, на официальной презентации Ханс-Дитера Флика на посту нового главного тренера каталонского клуба.

«Решение не продолжать [работать вместе] было нелёгким. Он является человеком, которого нельзя не ценить. Хави золотыми буквами вписал своё имя в историю «Барселоны», без него было бы очень трудно справиться. Но мы должны ставить интересы «Барселоны» выше всего. Мы решили, что пришло время внести изменения и придать команде новый импульс. Я ценю Хави и его штаб. Они приняли «Барсу» в очень сложный момент, но команда смогла выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании, сделав ставку на игроков из академии», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Хави занимал должность главного тренера сине-гранатовых с ноября 2021 года по 24 мая 2024 года.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» — Флику: наш клуб должен бороться до конца во всех турнирах

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android