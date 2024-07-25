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Анчелотти намекнул на то, где будет располагаться Мбаппе в атаке «Реала» в новом сезоне

Анчелотти намекнул на то, где будет располагаться Мбаппе в атаке «Реала» в новом сезоне
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ответ на вопрос, что новичку «Королевского клуба» Килиану Мбаппе удобнее играть на левом фланге атаки, намекнул, что француз может быть задействован на любой позиции в линии нападения.

«Если вы спросите меня, где Винисиус играл в прошлом сезоне, трудно сказать. Он не играл на позиции левого крайнего. Иногда он играл слева, иногда посередине. Беллингем иногда играл слева, иногда посередине, иногда справа. Родриго начинал большинство матчей справа, но иногда во время матча я вижу, как он играет слева (смеётся). Важно иметь такую мобильность», — сказал Анчелотти в интервью бывшему полузащитнику «Челси» Джону Оби Микелу.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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